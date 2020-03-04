В Красноярском крае в ДТП пострадал 9-летний ребенок.

4 Март 2020 2020-03-04T06:09:38+03:00

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В городе Енисейске в дорожно-транспортном происшествии пострадала 9-летняя девочка, пассажирка иномарки. Случилось это днем 1 марта. За рулем автомобиля KIA находился 34-летний местный житель. Не справился с управлением, наехал на препятствие, в результате машина перевернулась прямо на проезжую часть.

Девочка находилась на заднем сидении и была пристегнута штатным ремнем безопасности. Это и спасло ее от серьезных последствий. Обошлось все синяками, ушибами и испугом. С водителем будут разбираться дорожные полицейские, если виновен – накажут. Но из этой истории он сделал вывод.

Ремни безопасности и специальные детские удерживающие средства позволяют значительно снизить гибель и травматизм маленьких пассажиров. Это подтверждает статистика. С тех пор, как несколько лет назад ни стали обязательным требованием, последствия для детей в ДТП сократились в несколько раз.

ИСТОЧНИК KP.RU