2020-03-04T06:09:38+03:00
Происшествия

В Красноярском крае в ДТП пострадал 9-летний ребенок.

Осталась жива благодаря ремню безопасности
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае в ДТП пострадал 9-летний ребенок.В Красноярском крае в ДТП пострадал 9-летний ребенок.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В городе Енисейске в дорожно-транспортном происшествии пострадала 9-летняя девочка, пассажирка иномарки. Случилось это днем 1 марта. За рулем автомобиля KIA находился 34-летний местный житель. Не справился с управлением, наехал на препятствие, в результате машина перевернулась прямо на проезжую часть.

Девочка находилась на заднем сидении и была пристегнута штатным ремнем безопасности. Это и спасло ее от серьезных последствий. Обошлось все синяками, ушибами и испугом. С водителем будут разбираться дорожные полицейские, если виновен – накажут. Но из этой истории он сделал вывод.

Ремни безопасности и специальные детские удерживающие средства позволяют значительно снизить гибель и травматизм маленьких пассажиров. Это подтверждает статистика. С тех пор, как несколько лет назад ни стали обязательным требованием, последствия для детей в ДТП сократились в несколько раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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