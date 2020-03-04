2020-03-04T05:37:20+03:00
Общество

В Красноярском крае сезон охоты начнется 25 апреля: гусей отстреливать запретят

В целом будет много ограничений
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае сезон охоты начнется 25 апреляВ Красноярском крае сезон охоты начнется 25 апреляФото: Мария ЛЕНЦ
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Весенний сезон охоты в Красноярском крае в этом году начнется 25 апреля. Накануне на заседании Охотхозяйственного совета в министерстве экологии края как раз обсуждались все моменты, касающиеся этого вопроса. Говорили в основном о запретах и ограничениях на добычу объектов животного мира, а также об изменениях в параметрах охоты.

Так, для восстановления популяции, предложено запретить добычу гусей на всей территории края. Исключение составят Богучанский, Мотыгинский, Туруханский районы, Таймыр и Эвенкия. Вероятнее всего, под запрет попадут самцы глухаря, тетерев на токах и вальдшнеп на большей части общедоступных охотничьих угодий.

Также обсудили возможные изменения сроков охоты на копытных, бурого медведя и отдельных видов пушных животных. А некоторые виды охоты и вовсе запретить. Все инициативы, прозвучавшие на совещании, затем будут направлены на согласование в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования, сообщили в минприроды края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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