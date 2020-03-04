В Красноярске «Газель» без водителя снесла будку охранника и врезалась в стену дома

4 Март 2020 2020-03-04T05:00:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске «Газель» снесла будку охранника и аккуратно врезалась в стену многоэтажки. Произошло это накануне, на улице Карла Маркса, в районе Перенсона. Примерно в 13:30 часов. Курьезное происшествие попало на камеру уличного наблюдения, затем – в паблик «ЧП Красноярск». Зрелище получилось забавное, к счастью, автомобилей на тот момент на проезжей части было мало, поэтому все закончилось относительно благополучно, никто из водителей не пострадал. И в целом обошлось без крупного материального ущерба.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/764416" frameborder="0"></iframe> ДТП в Красноярске: «Газель снесла будку сторожа». Видео ЧП Красноярск.

Позже водитель пояснял сотрудникам ГИБДД: подъехал к отелю, чтобы разгрузиться (судя по изображению на фургоне, он занимается доставкой пива). Однако забыл поставить «Газель» на ручные тормоза. А там – склон. Вот машина и «убежала». Пришлось водителю догонять – бежал следом и ругался. В момент наезда в будке находился охранник, он незначительно пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU