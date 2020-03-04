В Хакасии пристав вызвал такси ради встречи со злостным алиментщиком

4 Март 2020 2020-03-04T04:36:14+03:00

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В Хакасии, в городе Черногорске, судебный пристав вызвал такси ради встречи со злостным алиментщиком. А иначе нерадивый отец, задолжавший двум своим детям большую сумму на содержание, никак не хотел идти на контакт. Ему повестки – он их игнорирует. К нему пристав домой приходит – мужчина скрывается. А между тем сумма долга выросла до 215 тысяч рублей.

Пристав выяснил, что алиментщик работает в фирме такси водителем. Сначала поговорил с работодателем. А затем сделал заказ под видом клиента. Должник приехал на вызов – клиент попросил его отвести в Черногорский отдел судебных приставов. Там-то ему и пришлось объясняться с представителем закона.

Мужчине в доступной форме объяснили, чем он рискует, продолжая игнорировать свои родительские обязанности: арестом счета заработной платы и имущества, вплоть до уголовной ответственности. Этого было достаточно для того, чтобы мужчина взялся за ум, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе УФССП по Республике Хакасия.

ИСТОЧНИК KP.RU