2020-03-04T04:09:34+03:00
Происшествия

Житель Красноярска 15 лет назад ради 70 тысяч убил молодую девушку

И долгое время прятался от правосудия
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Житель Красноярска 15 лет назад ради 70 тысяч убил молодую девушкуЖитель Красноярска 15 лет назад ради 70 тысяч убил молодую девушкуФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Красноярска 15 лет назад совершил убийство молодой девушки ради 70 тысяч рублей. Долгое время он бегал от правосудия, а преступление оставалось нераскрытым. Однако современные методы криминалистики позволили сыщикам выйти на его след и доказать вину. Подробности этой жуткой истории «Комсомольской правде»-Красноярске рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

13 октября 2004 года в офис фирмы «Профнастил» пришел мужчина, бывший работник. На тот момент ему было 25 лет. Он знал, что в офисе есть деньги. Там же находилась 25-летняя девушка – директор. Добровольно отдавать деньги она не собиралась. Тогда обвиняемый не менее 5 раз ударил ее по голове тяжелым предметом, а затем забрал выручку и скрылся. В сейфе было 70 тысяч рублей.

Казалось бы все, «глухарь». Предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено в 2005 в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Однако в результате кропотливой работы следователи и сотрудники краевой полиции нашли виновного. Он отбывает наказание за кражу и полностью сознался в убийстве. Коллегия присяжных заседателей признала его виновным, дело за судьей краевого суда – он и определит меру наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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