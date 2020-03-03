Природный парк «Ергаки» ищет бесплатных выносливых волонтеров на лето

3 Март 2020 2020-03-03T15:05:32+03:00

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Провести летний сезон в природном парке «Ергаки» можно совершенно бесплатно. Если, конечно, устроиться на работу волонтером в лагерь «Ветер перемен-2020». О наборе сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.

Лагерь будет работать с 8 по 22 июля и ищет готовых к приключениям любителей горного туризма в возрасте от 18 до 60 лет. Главное требование - выносливость, отменная физподготовка и умение правильно рассчитывать собственные силы. Что нужно будет делать? Обустраивать экотропу к озеру Радужное. Работы предстоит немало: необходимо будет окрасить деревянные элементы в месте отдыха на озере, металлические лестницы на экотропе к Висячему камню. Также в задачи входит обработка специальным составом деревянных фигур у визит-центра и маркировка маршрутов. Уборка самых посещаемых троп также в планах. Добраться очень просто.

- Дирекция парка организует трансфер добровольцев из Абакана до места назначения. Волонтеры будут проживать в гостевом домике, где есть круглосуточное водо- и электроснабжение. Ночевка в палатках предусмотрена во время похода по территории парка, - сообщает пресс-служба правительства.

Еду предоставляют организаторы, но готовить ее, конечно, придется самим. При себе необходимо иметь набор туриста: спальник, аптечку, средства защиты от насекомых.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8 (391-38) 2-11-41.

ИСТОЧНИК KP.RU