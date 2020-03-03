2020-03-03T13:08:50+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ запустил акцию «5% CASHBACK для бизнес-карт УРАЛСИБА»

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Фото: банк УРАЛСИБФото: банк УРАЛСИБ
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Банк УРАЛСИБ запустил акцию «5% CASHBACK для бизнес-карт УРАЛСИБА». Акция действует для новых клиентов, открывших счет для совершения операций с использованием бизнес-карт в УРАЛСИБЕ, начиная с 01.03.2020.

Принять участие в акции просто:

- откройте счет для совершения операций с использованием бизнес-карт в период проведения акции и оформите к данному счету карту(-ы) для бизнеса

- оплачивайте товары и услуги при помощи бизнес-карты на сумму не менее 15 000 рублей в месяц

- получайте кэшбэк на ваш счет в размере 5% за покупки в установленных категориях: авиабилеты, АЗС, железнодорожные билеты, транспорт и прокат автомобилей, канцелярия и офисные товары, консьерж-услуги, офисная мебель и оборудование, офисное ПО и сопровождение, услуги для бизнеса, фастфуды, рестораны, кафе.

Бизнес-карта дает возможность предпринимателю не только получать выгоду от покупок товаров и услуг, но и вносить выручку на свой расчетный счет, оплачивать командировочные, представительские и другие расходы, снимать наличные деньги, получить круглосуточный доступ к средствам на карте и осуществлять оперативный контроль по операциям.

Акция проводится с 01 марта 2020 г. по 31 мая 2020 г. Один участник акции вправе получить кэшбэк не более 5000 рублей за каждый отчетный период по всем счетам, открытым в одном структурном подразделении Банка в период проведения Акции.

Подробную информацию об акции, а также о тарифах по бизнес-карте можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8 800-700-77-16.

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