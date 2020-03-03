Начало «Эры». В Красноярске снова заработает популярный ночной клуб

3 Март 2020 2020-03-03T13:35:58+03:00

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Любимый многими красноярцами клуб «Эра» закрылся пару лет назад, в 2018 году. Но, как оказалось, не навсегда. Как рассказали владельцы заведения, уже осенью тусовка продолжится. Но в новом месте. Ждать осталось не долго, всего-то до будущей осени.

- Время показало, что «Эра» и Красноярск долго не могут друг без друга, - говорят на официальной странице клуба в соцсетях. - И секретничать дальше уже просто нельзя. Мы всё ещё строимся, но уже существуем - в самой живописной части левобережной набережной. Осенью «Эра» займёт весь третий этаж смотрящего на Енисей комплекса «Белый парк» на Дубровинского 45а/1.

Владельцы рассчитывают, что посетителям придется по вкусу и большая сцена, и «малая Эра» под названием eRoom. К слову, она заработает уже в ближайшие выходные. Гостей ждет проект «Бунт». Что это - узнаете, если придете.

ИСТОЧНИК KP.RU