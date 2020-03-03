2020-03-03T13:35:58+03:00
Общество

Начало «Эры». В Красноярске снова заработает популярный ночной клуб

Он займет целый этаж комплекса «Белый парк»
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
«Малая Эра» зажжет уже в эти выходные«Малая Эра» зажжет уже в эти выходныеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Любимый многими красноярцами клуб «Эра» закрылся пару лет назад, в 2018 году. Но, как оказалось, не навсегда. Как рассказали владельцы заведения, уже осенью тусовка продолжится. Но в новом месте. Ждать осталось не долго, всего-то до будущей осени.

- Время показало, что «Эра» и Красноярск долго не могут друг без друга, - говорят на официальной странице клуба в соцсетях. - И секретничать дальше уже просто нельзя. Мы всё ещё строимся, но уже существуем - в самой живописной части левобережной набережной. Осенью «Эра» займёт весь третий этаж смотрящего на Енисей комплекса «Белый парк» на Дубровинского 45а/1.

Владельцы рассчитывают, что посетителям придется по вкусу и большая сцена, и «малая Эра» под названием eRoom. К слову, она заработает уже в ближайшие выходные. Гостей ждет проект «Бунт». Что это - узнаете, если придете.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Природный парк «Ергаки» ищет бесплатных выносливых волонтеров на лето
Черная пурга в Норильске гнет столбы и сметает людей с дороги
Обыски в мэрии Ачинска: СК возбудил уголовное дело по халатности из-за нападения собак
Начало «Эры». В Красноярске снова заработает популярный ночной клуб
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «5% CASHBACK для бизнес-карт УРАЛСИБА»
Назначен единый день для проведения последних звонков в Красноярске
Топить будет не сильно. Специалисты назвали сроки паводка в Красноярске
Экс-начальник ИК-7 под Красноярском незаконно продал списанный автомобиль
Ей 20 лет: красноярский пивовар показал редкую коллекцию в 250 бутылок
Водителей свадебного кортежа крупно оштрафовали за дрифт и езду по «встречке»
Одна куртка на всех. У родителей отняли детей после шокирующего видео в Сети
Нонсенс! За снос ограды Троицкого кладбища виновного чиновника оштрафовали на 3 000 рублей
В Красноярске среди гаражей поймали закладчика с 1,5 граммами «соли»
Экс-депутат Заксобрания избран новым главой Манского района
«Просто не заметил»: мужчина санями сбил 78-летнюю бабушку и сбежал
Были повреждены панты. Раненая косуля забежала на территорию аэропорта
В Красноярск прилетели более 140 спортсменов для участия в Кубке мира по фристайлу
Красноярцев предупредили о накоплении вредных веществ в воздухе
В Норильске мужчина упал с большой высоты и остался жив
Выбран новый глава Манского района Красноярского края
Первый частный онкоцентр открылся в Красноярске
Райффайзенбанк запустил Кэшбэк карту без скрытых условий
Кровавым мажорам Шмелеву и Шилову утвердили обвинение в Красноярске
ВТБ запускает короткий номер контакт-центра — 1000
22 человека без крова. Взрывом бойлера вынесло стену дома в Красноярском крае
Приговор за жестокое убийство Галины Миненко шокировал красноярцев
«Рок-звезда на красной тачке»: модель из Канска борется за любовь стоматолога в шоу «Холостяк»
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2019 году