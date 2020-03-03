2020-03-03T12:50:51+03:00
Общество

Назначен единый день для проведения последних звонков в Красноярске

Торжественные линейки в школах пройдут раньше обычного
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Последние звонки пройдут в один деньПоследние звонки пройдут в один деньФото: Мария ЛЕНЦ
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Последний звонок в школах Красноярска в этом году прозвенит для выпускников 21 мая, сообщили в пресс-службе администрации города. Торжественные линейки при этом пройдут в один день везде. К слову, это на несколько дней раньше, чем обычно. Ведь ранее в Красноярске единого дня для выпускников не было - школы проводили мероприятия в разные дни с 17 по 27 мая.

- Все мероприятия рекомендовано завершить до 23:00, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в администрации. - В этот день будет действовать запрет на выезд классов за пределы Красноярска.

Отметим, что единая дата касается только проведения последних звонков, выпускные вечера в школах могут провести в те дни, когда это удобно - по согласованию учителей, родителей и выпускников. Организовать выпускной бал можно вплоть до 30 июня - как раз хватит времени на подготовку результатов ЕГЭ. добавим, что стены школ в этом году покинут порядка 10 тысяч выпускников 9 классов и еще 5,5 тысяч - выпускников 11 классов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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