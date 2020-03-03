Топить будет не сильно. Специалисты назвали сроки паводка в Красноярске

3 Март 2020 2020-03-03T12:36:15+03:00

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Красноярск готовится к сезону паводков. Как рассказали в пресс-службе администрации города, упор в подготовке - на предупреждение чрезвычайных ситуаций. К слову, метеорологи уже заявили, что значительных подтоплений можно не опасаться - снега в этом году было немного. Впрочем, стоит все же учесть снегозапасы на Шумковском и Кузнецовском плато, а также на Торгашинском кряже, Караульной и Дрокинской горах - они могут осложнить обстановку в период таяния. Возможно повышение уровня воды в реках Кача и Бугач. Как, впрочем, в Паниковке, Базаихе и ручьях. Они могут подтопить дороги и дома. Сотрудники ГО, ЧС и ПБ уже проверили все возможные «больные» точки. Дорожники САТП приступили к очистке дождеприемников и септиков. скопления льда размывают горячей водой. «Управляшки» должны внимательно следить за водоотводными канавами и, естественно, убраться во дворах. Во время паводка будут проводить ежедневные замеры уровня воды в реках и ручьях.

Вероятный период прохождения паводка в столице региона – с конца марта до середины мая. Подготовлены пункты временного размещения граждан, живущих в зонах возможного подтопления. В Красноярске - 9 таких пунктов вместимостью до 2 480 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU