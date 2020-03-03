Экс-начальник ИК-7 под Красноярском незаконно продал списанный автомобиль

3 Март 2020 2020-03-03T12:12:18+03:00

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Сотрудники управления собственной безопасности ГУФСИН по Красноярскому краю уличили в преступлении бывшего начальника ИК-7. Мужчина, по данным краевого СК, решил продать списанную машину, а деньги от сделки положить в свой карман.

Подозреваемый, занимая должность начальника колонии, расположенной в селе Арейское, зная, что автомобиль УАЗ 33909 подлежит списанию, предложил своему сотруднику подыскать покупателя машины, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. - Когда заинтересованный человек был найден, он приобрел машину за 90 тысяч рублей, которые были переданы подозреваемому.

С работы начальника, естественно, уволили. В данный момент следователи допрашивают свидетелей и его самого. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст.285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями). виновнику грозит до 4 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU