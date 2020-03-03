Ей 20 лет: красноярский пивовар показал редкую коллекцию в 250 бутылок

3 Март 2020 2020-03-03T11:46:20+03:00

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Известный в Красноярске пивовар Даниил Бриман оказался заядлым коллекционером. У него 250 редких бутылок. И собирал он их более 20 лет. Бутылки такие, что глаза разбегаются: тут тебе и обычная, известная с советских времен «чебурашка», и ее копия, но с клеймом (такие выпускали к различным знаменательным датам), и бутылки времен Российской Империи. Самая старая 1856 года выпуска. Коллекция у Бримана в буквальном смысле слова хрупкая. Ведь бутылки всегда, по его же словам, считались только расходным материалом, тарой, которой было много. Кто же знал, что спустя столетия они станут предметом чьей-то коллекции.

- Первые две бутылки купил в лавке старьевщика в 90-е годы - понравились. Я сначала не собирал бутылки советской эпохи, они казались мне безликими, - признается предприниматель. - В послевоенные годы появилась стандартная пол-литровая бутылка, в которую наливали и пиво, и газировку. В начале 70-х годов мультфильм про Крокодила Гену и его друга стал очень популярен, на прилавках появилось ситро, на этикетку которого поместили Чебурашку. С тех пор такую бутылку называют «чебурашка».

К слову, в коллекции Даниила Бримана есть и экземпляры, тесно связанные с Красноярском. Как-то рабочие у него расчищали подвал пивоварни и нашли... бутылку Товарищества «Пивовар» начала 20 века. Джинна в ней, конечно, нет, но все равно красивая.

ИСТОЧНИК KP.RU