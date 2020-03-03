2020-03-03T11:24:01+03:00
Общество

Водителей свадебного кортежа крупно оштрафовали за дрифт и езду по «встречке»

Полиция выдала им сразу несколько штрафов [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Свадебный кортеж нарушителей Фото: ЧП-КрасноярскСвадебный кортеж нарушителей Фото: ЧП-Красноярск
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Водителей свадебного кортежа оштрафовали. Причем крупно. Дело в том, что они во всю лихачили на дороге - ездили по встречной полосе, дрифтовали. Видимо, от радости за новобрачных. Вот только ее не разделяют ни другие водители, ни инспекторы ГИБДД. Произошло все еще 20 февраля. Полиция быстро установила каждого из лихачей. Видео инцидента опубликовали в ЧП-Красноярск.

Свадебный кортеж.Видео: ЧП-Красноярск

- За движение по встречной полосе одному из водителей грозит административное наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей, либо лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в полиции. - Также были составлены материалы за движение на запрещающий сигнал светофора - водителям назначен штраф в размере 1000 рублей каждому.

Особенно сильно достанется водителю, у которого, как оказалось, нет прав на управление автомобилем. Его ждет самый крупный штраф - до 15 тысяч рублей. Всего им придется выплатить штрафов на 24 тысячи рублей. Сейчас полиция ищет всех участников «праздника».

ИСТОЧНИК KP.RU

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