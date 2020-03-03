Одна куртка на всех. У родителей отняли детей после шокирующего видео в Сети

3 Март 2020 2020-03-03T10:51:58+03:00

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Красноярцев шокировало это видео. Две маленькие девочки без шапок, пуховиков и обуви едва поспевают за тепло одетым мужчиной. На улице - минусовая температура. Вопиющий случай сняли на видео жители дома по Водопьянова, 2. По их уверениям, мужчина не впервые выводит детей на прогулку совсем без верхней одежды. В дело вмешалась полиция, сообщает ТВК.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="492" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/764227" frameborder="0"></iframe> Дети без верхней одежды. Красноярск.Видео: ТВК

Полицейские выяснили, что семья приехала в Красноярск из ближнего зарубежья. У них трое маленьких ребятишек, самый маленький - еще грудничок.

- В то время, как мама кормила грудного ребенка, старшие дочери 6 и 2 лет выбежали на улицу без верхней одежды и обуви, где и были обнаружены одним из родственников, который повел их домой, - рассказали в полиции.

почему ребятишки раздеты? Потому, говорят полицейские, что одежды у них практически нет, как и обуви, и продуктов. Известно, что дети состоят на учете в одной из поликлиник. А вот их мама в России находится незаконно. Более того, на всех малышей в семье - только одна демисезонная курточка.

- В связи с непригодными для жизни условиями, проживание детей в таком социально опасном положении было невозможным. У детей есть родной отец, однако он работает и живет далеко от города, - пояснили в полиции. - С его слов, у него нет возможности предоставить детям нормальные условия, поэтому он самостоятельно выразил согласие на помещение его детей в спецучреждение.

Ранее в поле зрения полиции семья не попадала, заявлений и жалоб от соседей не было. Сейчас детей изъяли из семьи. На родителей составили административный протокол. Мать могут депортировать из страны.

ИСТОЧНИК KP.RU