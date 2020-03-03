2020-03-03T06:56:02+03:00
Происшествия

В Красноярске среди гаражей поймали закладчика с 1,5 килограммами «соли»

Парень пытался сбросить товар, но не вышло
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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23-летнему парню грозит до 8 лет лишения свободы23-летнему парню грозит до 8 лет лишения свободыФото: Мария ЛЕНЦ
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Гаражные массивы Свердловского района Красноярска у закладчиков пользуются популярностью: именно в одном из них росгвардейцы накануне и поймали 23-летнего парня с крупной партией «соли». Местечко тихое, народ туда-сюда не снует – удобно. Молодой человек вел себя, правда, слишком нервно: постоянно оглядывался, вел фото- и видеосъемку места. Это и насторожило патруль Росгвардии.

- При виде наряда молодой человек явно занервничал и что-то выбросил из карманов куртки, после чего попытался скрыться, но был задержан, - рассказали «комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Управления Росгвардии.

Сбежать закладчику не удалось, а в пакете, который он сбросил, нашли1,425 граммов «соли». Оказалось, парень ранее уже был судим. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 228.1 УК России (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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