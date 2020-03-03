2020-03-03T06:02:44+03:00
Политика

Экс-депутат Заксобрания избран новым главой Манского района

На смену Николаю Козелепову пришел Артем Черных
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Артем Черных Фото: личная страница в ФейсбукеАртем Черных Фото: личная страница в Фейсбуке
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В Манском районе Красноярского края новый глава – Артем Черных. Экс-депутат Заксобрания прошлого созыва и экс-помощник депутат Госдумы возглавил районную администрацию после того, как пост покинул предыдущий руководитель – Николай Козелепов. Он занимал кресло главы района с 2005 года.

Что касается назначения Артема Черных, то депутаты районного Совета депутатов единогласно поддержали его кандидатуру, проголосовав за него.

СПРАВКА «КП»

Артем Черных родился в Красноярске, в 1979 году. В арсенале нового руководителя несколько высших образований, в том числе связанных с управленческой работой. Имеет опыт работы помощником депутата Госдумы, депутатом Законодательного собрания края, а также в Дирекции Универсиады. В последнее время был членом Общественной палаты Красноярска. Черных женат, имеет четверых детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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