2020-03-03T05:37:33+03:00
Происшествия

«Просто не заметил»: мужчина санями сбил 78-летнюю бабушку и сбежал

ДТП случилось под Красноярском, в Сухобузимском
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Водитель не заметил, как сбил старушку Фото: ГУ МВД по Красноярскому краюВодитель не заметил, как сбил старушку Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю
Изменить размер текста:

Житель Сухобузимского накануне устроил ДТП, в котором сильно пострадала 78-летняя женщина. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном главке МВД, мужчина мчал по поселку на санях по своим делам. А пожилая женщина как-то ухитрилась оказаться на его пути (как именно - устанавливают). После аварии мужчина, не оказав первую помощь пострадавшей, продолжил свой путь, то есть попросту - сбежал. Женщину госпитализировали, а медики уже вызвали полицию.

- Поступило сообщение из медучреждения о том, что к ним с серьезными травмами была доставлена 78-летняя женщина. Пострадавшая сообщила, что ее сбил мужчина на гужевой повозке, после чего скрылся с места происшествия, - сообщает полиция. - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по факту наезда на пожилого пешехода, дорожные полицейские установили и задержали водителя. Им оказался 45-летний безработный местный житель, который пояснил, что не заметил, что допустил наезд на пешехода.

На мужчину составили протокол по ч.2 ст. 12.27 КоАП России (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). Суд арестовал мужчину на трое суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нонсенс! За снос ограды Троицкого кладбища виновного чиновника оштрафовали на 3 000 рублей
В Красноярске среди гаражей поймали закладчика с 1,5 килограммами «соли»
Экс-депутат Заксобрания избран новым главой Манского района
«Просто не заметил»: мужчина санями сбил 78-летнюю бабушку и сбежал
Были повреждены панты. Раненая косуля забежала на территорию аэропорта
В Красноярск прилетели более 140 спортсменов для участия в Кубке мира по фристайлу
Красноярцев предупредили о накоплении вредных веществ в воздухе
В Норильске мужчина упал с большой высоты и остался жив
Выбран новый глава Манского района Красноярского края
Первый частный онкоцентр открылся в Красноярске
Райффайзенбанк запустил Кэшбэк карту без скрытых условий
Кровавым мажорам Шмелеву и Шилову утвердили обвинение в Красноярске
ВТБ запускает короткий номер контакт-центра — 1000
22 человека без крова. Взрывом бойлера вынесло стену дома в Красноярском крае
Приговор за жестокое убийство Галины Миненко шокировал красноярцев
«Рок-звезда на красной тачке»: модель из Канска борется за любовь стоматолога в шоу «Холостяк»
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2019 году