«Просто не заметил»: мужчина санями сбил 78-летнюю бабушку и сбежал

3 Март 2020 2020-03-03T05:37:33+03:00

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Житель Сухобузимского накануне устроил ДТП, в котором сильно пострадала 78-летняя женщина. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном главке МВД, мужчина мчал по поселку на санях по своим делам. А пожилая женщина как-то ухитрилась оказаться на его пути (как именно - устанавливают). После аварии мужчина, не оказав первую помощь пострадавшей, продолжил свой путь, то есть попросту - сбежал. Женщину госпитализировали, а медики уже вызвали полицию.

- Поступило сообщение из медучреждения о том, что к ним с серьезными травмами была доставлена 78-летняя женщина. Пострадавшая сообщила, что ее сбил мужчина на гужевой повозке, после чего скрылся с места происшествия, - сообщает полиция. - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по факту наезда на пожилого пешехода, дорожные полицейские установили и задержали водителя. Им оказался 45-летний безработный местный житель, который пояснил, что не заметил, что допустил наезд на пешехода.

На мужчину составили протокол по ч.2 ст. 12.27 КоАП России (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). Суд арестовал мужчину на трое суток.

ИСТОЧНИК KP.RU