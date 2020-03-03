2020-03-03T05:17:23+03:00
Дом. Семья

Были повреждены панты. Раненая косуля забежала на территорию аэропорта

Животное осмотрели специалисты и выпустили на свободу - там же, у аэропорта Красноярска [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Косулю отпустили Фото: аэропорт КрасноярскаКосулю отпустили Фото: аэропорт Красноярска
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Молодая косуля случайно забежала на территорию аэропорта Красноярска. По словам сотрудников, это молодой самец, ему всего 3-4 года. Животное было в крови, поэтому пришлось вызвать инспектора охотнадзора, сообщает пресс-служба аэропорта.

Раненая косуля прибежала в аэропорт.Видео: аэропорт Красноярска

- Косуля бежала недалеко от грузового терминала вдоль дороги, мы ее заметили рядом с сеткой, которая защищает территорию взлетно-посадочной полосы и перрона от не прошенных гостей, - сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск руководитель группы эксплуатации парковочного комплекса Артем Алексеев.

Краснокнижное животное изловили, хотя косуля не давалась в руки. И осмотрели: у косули был поврежден один из пантов. По словам очевидцев, травм, угрожающих жизни, у нее не нашли. Поэтому приняли решение отпустить на вольные хлеба - там животное быстрее придет в норму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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