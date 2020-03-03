Были повреждены панты. Раненая косуля забежала на территорию аэропорта

3 Март 2020 2020-03-03T05:17:23+03:00

Животное осмотрели специалисты и выпустили на свободу - там же, у аэропорта Красноярска [видео]

Изменить размер текста: A A

Молодая косуля случайно забежала на территорию аэропорта Красноярска. По словам сотрудников, это молодой самец, ему всего 3-4 года. Животное было в крови, поэтому пришлось вызвать инспектора охотнадзора, сообщает пресс-служба аэропорта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/764179" frameborder="0"></iframe> Раненая косуля прибежала в аэропорт.Видео: аэропорт Красноярска

- Косуля бежала недалеко от грузового терминала вдоль дороги, мы ее заметили рядом с сеткой, которая защищает территорию взлетно-посадочной полосы и перрона от не прошенных гостей, - сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск руководитель группы эксплуатации парковочного комплекса Артем Алексеев.

Краснокнижное животное изловили, хотя косуля не давалась в руки. И осмотрели: у косули был поврежден один из пантов. По словам очевидцев, травм, угрожающих жизни, у нее не нашли. Поэтому приняли решение отпустить на вольные хлеба - там животное быстрее придет в норму.

ИСТОЧНИК KP.RU