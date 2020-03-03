Были повреждены панты. Раненая косуля забежала на территорию аэропорта
Молодая косуля случайно забежала на территорию аэропорта Красноярска. По словам сотрудников, это молодой самец, ему всего 3-4 года. Животное было в крови, поэтому пришлось вызвать инспектора охотнадзора, сообщает пресс-служба аэропорта.
Раненая косуля прибежала в аэропорт.Видео: аэропорт Красноярска
- Косуля бежала недалеко от грузового терминала вдоль дороги, мы ее заметили рядом с сеткой, которая защищает территорию взлетно-посадочной полосы и перрона от не прошенных гостей, - сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск руководитель группы эксплуатации парковочного комплекса Артем Алексеев.
Краснокнижное животное изловили, хотя косуля не давалась в руки. И осмотрели: у косули был поврежден один из пантов. По словам очевидцев, травм, угрожающих жизни, у нее не нашли. Поэтому приняли решение отпустить на вольные хлеба - там животное быстрее придет в норму.
ИСТОЧНИК KP.RU