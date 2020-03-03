2020-03-03T04:16:01+03:00
Спорт

В Красноярск прилетели более 140 спортсменов для участия в Кубке мира по фристайлу

Соревнования пройдут на «Сопке»
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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В аэропорту спортсменов встречала U-Лайка Фото: Дирекция спортивных и социальных мероприятий и проектовВ аэропорту спортсменов встречала U-Лайка Фото: Дирекция спортивных и социальных мероприятий и проектов
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Накануне в Красноярске приземлился Boeing с изображением U-Лайки на борту – это чартерным рейсом из Алма-Аты прибыли в город спортсмены из 15 стран мира, чтобы разыграть Кубок по фристайлу. Символично, что более 140 спортсменов приехали в Красноярск 2 марта – в этот день год назад был дан старт Всемирной универсиаде. Длились Студенческие игры до 12 марта.

Спортсмены, среди которых есть много олимпийских чемпионов и призеров, рассказали, что им понравился теплый прием: в аэропорту Красноярска из встречал оркестр.

Участников Кубка мира по фристайлу 7 и 8 марта ждут состязания в парном могуле и акробатике. Пройдут они в кластере «Сопка», где к приему уже подготовили все трассы (для обычных посетителей кластер был заранее закрыт).

Добавим, что предыдущие этапы Кубка мира проходили в Казахстане. Что касается Красноярска, то здесь имеется вся самая современная инфраструктура для проведения таких соревнований на самом высоком уровне, оставшаяся после Универсиады. Болеем за Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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