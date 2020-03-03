Красноярцев предупредили о накоплении вредных веществ в воздухе

3 Март 2020 2020-03-03T03:50:44+03:00

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Синоптики предупредили красноярцев, что в текущие сутки в городе складываются все условия для кратковременного накопления в воздухе загрязняющих веществ. Ситуация неблагоприятная продлится до вечера 3 марта, однако режим НМУ не введен (его вводят при первой группе опасности).

Добавим, что на плохой воздух в городе красноярцы жалуются с минувшего воскресенья – в этот день прекратились осадки и начался восточный ветер. В понедельник, 2 марта, утром экоактивисты сообщали, что во многих районах города датчики показывают повышенный уровень загрязнения. Также отмечалось, что уровень загрязнения в городе неоднородный: наряду с умеренным загрязнением в одних районах был зафиксирован критически вызокий в других, а также чистый воздух (в Советском). В Среднесибирском УГМС зафиксировали случаи превышений нормативов по взвешенным веществам (1,28 ПДКм.р.) и этилбензолу (1,10 ПДКм.р.) в Центральном районе Красноярска.

ИСТОЧНИК KP.RU