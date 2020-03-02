2 Март 2020 2020-03-02T17:24:48+03:00

В Норильске мужчина упал с большой высоты и остался жив. Фото, видео: инстаграм ККБ Красноярска.

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В Норильске (Красноярского края) мужчина рухнул с большой высоты и выжил. Его историю рассказали в пресс-службе краевой клинической больницы Красноярска. В пятницу, 28 февраля, туда бортом санавиации доставили пациента с сочетанной травмой.

Оказалось, ЧП с ним случилось на производстве. В результате рабочий получил сложный перелом шейного отдела позвоночника и обеих костей голени, потерял чувствительность. Было решено перевезти его в Красноярск.

kkb.krsk ЧП в Норильске: мужчина упал с большой высоты

Носилки, машина «скорой помощи», санитарный самолет, отделение нейрохирургии стационара краевой больницы. Пациента доставили с севера за четыре часа. Сейчас за его здоровье борются врачи.

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ИСТОЧНИК KP.RU