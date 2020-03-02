2020-03-02T15:42:30+03:00
Общество

Первый частный онкоцентр открылся в Красноярске

По направлению и полису прием бесплатный
Ася ЖУКОВА
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Первый частный онкоцентр открылся в Красноярске. Фото: пресс-служба минздрава Красноярского края.Первый частный онкоцентр открылся в Красноярске. Фото: пресс-служба минздрава Красноярского края.
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Первый в Красноярском крае центр амбулаторной онкологической помощи открыли на базе городской дорожной клинической больницы. Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, для пациентов обслуживание будет бесплатным по направлению и полису ОМС.

Появление такого центра повысит доступность онкологической помощи. Поясним: при подозрении на злокачественное новообразование для пациента формируется «зеленый коридор» при проведении диагностических исследований.

- Организация ЦАОПов позволит улучшить качество диагностики онкологических заболеваний и сократить сроки попадания пациентов в онкодиспансер, - отмечает главный врач краевого онкологического диспансера Андрей Модестов.

Первый частный центр на базе РЖД оказывает консультативную и диагностическую помощь. Здесь можно пройти курсы химиотерапии. Он предназначен для жителей Центрального и Железнодорожного районов Красноярска, это около 70 тысяч человек. Консультации ведут три врача-онколога в две смены.

- Специалисты осуществляют выявление и верификацию онкологических заболеваний, диспансерное наблюдение пациентов онкологического профиля, - рассказали в пресс-лужбе министерства. - Химиотерапевтическое лечение будет проводиться в условиях дневного стационара на 9 коек (работа в 2 смены), назначение лечения проводится по заключению врачебной комиссии. На центры будет возложена не только функция раннего выявления злокачественных новообразований, но и последующего динамического наблюдения, долечивания при необходимости, проведение основных схем противоопухолевой лекарственной терапии.

Такие центры будут открываться в Красноярске и районах края, где численность населения превышает 50 тысяч человек. Всего по нацпроекту «Здоровье» в межрайонных центрах и многопрофильных больницах Красноярска, Железногорска и Зеленогорска до 2022 года появятся 20 центров амбулаторной онкологической помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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