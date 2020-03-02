2020-03-02T15:01:17+03:00
Происшествия

Кровавым мажорам Шмелеву и Шилову утвердили обвинение в Красноярске

Молодые люди до смерти забили знакомого и сняли на камеру [видео]
Ася ЖУКОВА
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Кровавым мажорам Шмелеву и Шилову утвердили обвинение в Красноярске.Кровавым мажорам Шмелеву и Шилову утвердили обвинение в Красноярске.
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Громкое дело Андрея Шилова и Сергея Шмелева, которых подозревают в зверском избиении приятеля, после чего тот умер, направили в суд. Об этом сообщает ТВК.

Напомним дикую историю: 15 сентября 2019 года жители Емельяново, 24-летний Сергей Шмелев и 29-летний Андрей Шилов, развлекались в ночном клубе. Поздно ночью позвонили знакомому, Дмитрию Сисигину. Тот отправил их, куда подальше.

Оскорбленные, кинулись разбираться. Начали бить еще на лестничной площадке, потом затащили в квартиру и продолжили там, распалялись все больше. Не успокоились, пока не проломили череп… А потом бросили и ушли. Все цинично фиксировали на телефон. Перемазанные кровью жертвы, кривлялись. Высовывали языки, пучили глаза, матерились. Видео тут же послали другу Дмитрия. То ли бахвалясь, то ли угрожая.

Избили парня. Видео: соцсети.

… Дмитрий был в коме 22 дня, но спасти его не удалось. Началось следствие, но… Прошел месяц, а Шилов и Шмелев оставались на свободе, даже не под арестом. Тогда близкие погибшего опубликовали в соцсетях то самое видео. И просьбу о помощи: «Если мы не придадим этому делу огласки, мы не добьёмся справедливости! Впрочем, когда твоя мать адвокат и экс-судья Емельяновского районного суда (это о Шилове), а отец председатель Совета депутатов, то явление вполне прагматичное. Друзья и мама Дмитрия опасаются, что высокопоставленные родственники подозреваемого сделают и уже делают все для того, чтобы замять дело и максимально оградить своего отпрыска от наказания!».

Начался скандал. Дальше все развивалось стремительно. В одну неделю дело прокомментировал глава СК РФ Александр Бастрыкин, заявив, что федеральная служба берет его на контроль. В Красноярске состоялся сход в центре города у здания СК. Наконец, прошел суд о мере пресечения подозреваемым: обоих отправили в следственный изолятор.

И вот прокуратура утвердила обвинение. По двум статьям: «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» и «Кража».

«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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