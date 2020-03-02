22 человека без крова. Взрывом бойлера вынесло стену дома в Красноярском крае

2 Март 2020 2020-03-02T14:11:54+03:00

Он уже шесть лет как был признан аварийным [фото]

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В Мотыгинском районе Красноярского края взрывом бойлера разрушило двухэтажный деревянный дом. Об этом сообщает newslab со ссылкой на данные очевидцев в паблике «Сводка24».

ЧП случилось утром 2 марта в поселке Новоангарск, подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

- В 7.35 (по московскому времени) произошло обрушение несущей балки, в результате оборвало трубу горячего водоснабжения, - комментируют представители ведомства. - На место выезжала оперативная группа Мотыгинского пожарно-спасательного гарнизона. Всего было привлечено 22 человек и три спецмашины, от МЧС – три человека и одна спецмашина. Однако наша помощь не потребовалась.

Оказалось, ветхое строение было признано аварийным еще в 2014 году. Тем не менее в 12 квартирах жили 22 человека, среди которых четверо детей. К счастью, никто из них не погиб и не пострадал. Но все потеряли жилье. В доме отключили воду и электричество. Людей временно приютили родственники.

ИСТОЧНИК KP.RU