2020-03-02T13:44:50+03:00
Происшествия

Приговор за жестокое убийство бьюти-массажистки шокировал красноярцев

Сколько лет дали обвиняемому?
Ася ЖУКОВА
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Приговор за жестокое убийство бьюти-массажистки шокировал красноярцев. Фото: соцсети, Мария ЛЕНЦ, Надежда ИЛЬЧЕНКО.Приговор за жестокое убийство бьюти-массажистки шокировал красноярцев. Фото: соцсети, Мария ЛЕНЦ, Надежда ИЛЬЧЕНКО.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Приговор за жестокое убийство Галины Миненко, известной в Красноярске бьюти-массажистки, поразил горожан своей мягкостью. Обвиняемому по резонансному делу – бывшему кинологу Никите Ж., с которым у Гали были серьезные отношения, дали девять лет и один месяц колонии строгого режима, сообщили наши коллеги из «Проспекта Мира».

Напомним, 29-летняя женщина пропала в середине ноября прошлого года. Отправилась на своем красном Hyundai Solaris в Арейское, где работал Никита. А обратно не вернулась. Через несколько дней стало известно: Галина убита. А вскоре задержали ее друга.

Позже выяснилось: влюбленные встречались несколько лет. На какое-то время расстались. И Никита тогда женился на другой. А потом в его жизни снова появилась Галина. Только продолжалось это недолго.

По версии следствия, из Арейского отправились в Красноярск. Но пути между ними что-то произошло. Тогда мужчина разъярился и до смерти забил подругу арматурой. А тело спрятал где-то в районе заброшенной военной части.

В конце февраля начался суд. На одном из заседаний обвиняемый объявил: вины не признает. Ему грозило до 15 лет лишения свободы, обвинение просило десять с половиной. Однако Емельяновский районный суд вынес решение: девять лет и один месяц. Говорят, нашлись смягчающие обстоятельства, среди которых – положительная характеристика с места работы. Конечно, родные Галины шокированы приговором, считают его слишком лояльным. Однако обжаловать не собираются.

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За поисками 29-летней Галины Миненко прошлой осенью следили не только в Красноярске. Светлая, открытая, никогда не унывающая, общительная, активная (вела свой блог и была известным в городе бюти-массажистом) – знакомые у нее были по всей стране. 15 ноября Галина пропала. На поиски поднялись волонтеры «Поиска пропавших детей - Красноярск», друзья, родственники и, конечно, полиция. Спустя несколько дней стало известно: молодая женщина жестоко убита, а подозревают в этом ее 31-летнего возлюбленного, кинолога ГУФСИН Никиту Ж. Его задержали, а затем и арестовали на время следствия. В среду, 26 февраля, начался суд по громкому убийству (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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