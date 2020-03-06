2020-03-06T09:20:19+03:00
Экономика

Сибиряки могут меньше платить за кредиты

Банк «Левобережный» предлагает рефинансировать потребительские кредиты других банков по ставке от 9,9% годовых
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Предложение подходит тем, кто уже имеет действующие потребительские кредиты и хочет снизить долговую нагрузку, уменьшив ежемесячный платеж, а также, при необходимости, объединить несколько кредитов в один, чтобы сэкономить и не платить в разные банки.

Максимальная сумма кредита по программе рефинансирования - 1 миллион рублей, срок – до 5 лет. Итоговая процентная ставка устанавливается банком в зависимости от суммы кредита и категории заемщика. *

«Если вы получаете зарплату на карту нашего банка, но оформили два потребительских кредита в других банках – под 18,5 процента годовых с остатком 152 000 рублей и под 16,9 процента годовых с остатком 192 000 рублей, каждый месяц вы платите в разные банки в сумме 8662 рубля. Обратившись в Банк «Левобережный», вы можете объединить их и рефинансировать под 9,9 процента годовых. Ежемесячный платеж уменьшится до 7 292 рублей, а ваша экономия составит 16 440 рублей в год. Новым клиентам мы предложим ставку 12,9 процента годовых, что также позволит существенно снизить долговую нагрузку», - комментирует начальник управления кредитования физических лиц банка Олег Бельский.

Подать заявку на рефинансирование кредита можно в режиме онлайн на сайте, а также в офисах банка.

Тел.: 8-800-3333-555

www.nskbl.ru

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