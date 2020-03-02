2 Март 2020 2020-03-02T13:09:40+03:00

«Рок-звезда на красной тачке»: модель из Канска борется за любовь стоматолога в шоу «Холостяк». Фото: Лиза Адаменко, инстаграм.

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Лиза Адаменко стала участницей нового сезона шоу «Холостяк» на канале ТНТ. 20-летняя модель из Канска Красноярского края борется за любовь успешного стоматолога Антона Криворотова. Первый выпуск реалити (он вышел в минувшее воскресенье, 1 марта) Лиза проанонсировала в своем инстаграме:

- Самое красивое шоу этой страны! Я не знаю, что меня ждет на этом проекте, но я точно знаю, чего я хочу. Посмотрим, какое на этот раз путешествие нам приготовила Вселенная.

Напомним, девушка стала знаменитой, когда четыре года назад вышла замуж за бывшего топ-менеджера «Лукойла» Валентина Иванова. Ей было 18, ему 55. Но, по уверениям знакомых, олигарх закрутил роман с Лизой, когда ей исполнилось 14. Впрочем, лавстори закончилась печально: пара распалась после того, как Адаменко обвинила супруга в побоях.

И вот – новый поворот в ее карьере, теперь уже телевизионный. На шоу Лиза появилась эффектно: прикатила в ярком дорогом авто.

- Как вам рок-звезда на красной тачке? – поинтересовалась она потом у подписчиков.

- Дала ты им жару! – восхитились фолловеры. – Мы за тебя!

Вместе с главным героем шоу. Фото: Лиза Адаменко, инстаграм.

Правда, сам холостяк в первом же выпуске заявил Лизе:

- Я тебя вижу насквозь.

- Я тоже! – парировала она.

Смотрим?

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ИСТОЧНИК KP.RU