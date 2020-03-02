Изменились сроки подведения итогов в фотоконкурсе «Самая красивая мама – 2020!»

2 Март 2020 2020-03-02T11:13:10+03:00

Изменить размер текста: A A

На сайте «Комсомолки» продолжается голосование в фотоконкурсе «Самая красивая мама – 2020!». В нем участвуют 157 мам из разных уголков Красноярского края. И больше всех переживают за своих любимых мамочек, конечно, их дети. Ведь каждый ребенок уверен, что именно его мама самая лучшая – красивая, милая, нежная, любящая и добрая. У Олеси Поляковой из Красноярска самые главные «болельщики» его сыновья. Вот что она сама о них рассказывает:

«Я мама двух озорных мальчишек Даниила и Максима, ребята ходят в садик, а свободное время проводят активно, продуктивно и весело! Дошколёнок Даня мечтает развить свой ютуб канал, а 3-летка Макс любит все, что любит его старший брат, а ещё они оба очень любят меня!».

Итоги фотоконкурса должны были подвести к концу недели. Но, поскольку на это время у многих мам запланированы корпоративы, мы решили ускорить этот процесс и перенести подведение итогов на 4 марта (на один день). Торжественное награждение состоится 5 марта (время и место сообщим позже). В остальном все без изменений. Пять победительниц получат дипломы, а также сертификаты на прохождение качественной детальной диагностики в клинике «Альфа клиник» и интересные книги от «Комсомольской правды». Обладательницу первого места ожидает дополнительный подарок!

Генеральный партнер конкурса: Сибирский центр лазерной хирургии «Альфа-Клиник».

Проголосовать за участниц фотоконкурса «Самая красивая мама 2020!» можно на странице конкурса здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU