2020-03-02T11:13:10+03:00
Фотоконкурсы

Изменились сроки подведения итогов в фотоконкурсе «Самая красивая мама – 2020!»

Имена победительниц будут озвучены 4 марта, а торжественное награждение состоится 5 марта!
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Участница фотоконкурса Олеся Полякова Фото: личный архивУчастница фотоконкурса Олеся Полякова Фото: личный архив
Изменить размер текста:

На сайте «Комсомолки» продолжается голосование в фотоконкурсе «Самая красивая мама – 2020!». В нем участвуют 157 мам из разных уголков Красноярского края. И больше всех переживают за своих любимых мамочек, конечно, их дети. Ведь каждый ребенок уверен, что именно его мама самая лучшая – красивая, милая, нежная, любящая и добрая. У Олеси Поляковой из Красноярска самые главные «болельщики» его сыновья. Вот что она сама о них рассказывает:

«Я мама двух озорных мальчишек Даниила и Максима, ребята ходят в садик, а свободное время проводят активно, продуктивно и весело! Дошколёнок Даня мечтает развить свой ютуб канал, а 3-летка Макс любит все, что любит его старший брат, а ещё они оба очень любят меня!».

Итоги фотоконкурса должны были подвести к концу недели. Но, поскольку на это время у многих мам запланированы корпоративы, мы решили ускорить этот процесс и перенести подведение итогов на 4 марта (на один день). Торжественное награждение состоится 5 марта (время и место сообщим позже). В остальном все без изменений. Пять победительниц получат дипломы, а также сертификаты на прохождение качественной детальной диагностики в клинике «Альфа клиник» и интересные книги от «Комсомольской правды». Обладательницу первого места ожидает дополнительный подарок!

Генеральный партнер конкурса: Сибирский центр лазерной хирургии «Альфа-Клиник».

Проголосовать за участниц фотоконкурса «Самая красивая мама 2020!» можно на странице конкурса здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первый частный онкоцентр открылся в Красноярске
Райффайзенбанк запустил Кэшбэк карту без скрытых условий
Кровавым мажорам Шмелеву и Шилову утвердили обвинение в Красноярске
ВТБ запускает короткий номер контакт-центра — 1000
22 человека без крова. Взрывом бойлера вынесло стену дома в Красноярском крае
Приговор за жестокое убийство бьюти-массажистки шокировал красноярцев
«Рок-звезда на красной тачке»: модель из Канска борется за любовь стоматолога в шоу «Холостяк»
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2019 году
Изменились сроки подведения итогов в фотоконкурсе «Самая красивая мама – 2020!»
Бродячие собаки на Столбах под Красноярском загрызли самку марала
Красноярцы сдали полицейским больше 250 нарушителей
Вызволить улетевшее в кювет авто в Красноярском крае помогли полицейские
Обиженный мужчина в Норильске камнем разбил машину бывшей жены
Китайцы, африканцы и индусы преподают в детсадах и школах Красноярска
Красноярец прервал кругосветное путешествие из-за коронавируса
Красноярцы сообщают о массовой гибели бездомных собак
2 марта у православных красноярцев начался Великий пост
Ледоход в Красноярском крае начнется на две недели раньше
В Красноярском крае проснулись бабочки
В Красноярске неделю ищут пропавшего мужчину со шрамами на лбу
С отвесной скалы у Царь-рыбы под Красноярском спасли двоих туристов
Телефонный мошенник представился сотрудником банка и обманул женщину на 51 000
Полицейские остановили два полных мигрантов «резиновых» микроавтобуса
Красноярец вывел на прогулку двух своих собак и получил удар ножом
«Не во всем могу согласиться»: Александр Усс прокомментировал видео о «черном небе»
Школьный автобус с детьми попал в двойное ДТП: пострадали 5 человек
Красноярцы вышли на митинг против «черного неба» в городе
В Красноярске медицинские маски продают по норме – 2 упаковки в одни руки