2020-03-02T11:01:28+03:00
Происшествия

Бродячие собаки на Столбах под Красноярском загрызли самку марала

… у восточного входа [видео]
Ася ЖУКОВА
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Восточный вход на Столбы с годами становится все популярнее. И не только у людей.Восточный вход на Столбы с годами становится все популярнее. И не только у людей.Фото: Мария ЛЕНЦ
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ЧП в нацпарке Столбы под Красноярском: бездомные собаки разорвали самку марала. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. Все случилось 26 февраля 2020 года у восточного входа в парк, рядом с туристической тропой к скале Такмак.

- Жертвой бродячих животных стала молодая 8-месячная олениха, - пояснил замдиректора по охране заповедной территории Иван Кириллов. – Вскрытие показало, была полностью здорова. Скорее всего, собаки загнали маралуху на скалу, она упала, сломала позвоночник. После этого ее загрызли в ручье. Был нанесен непоправимый ущерб природному комплексу национального парка.

ЧП в нацпарке Столбы 26.02.2020: бездомные собаки растерзали самку марала .Видео: Столбы, официальный сайт.

Напомним, два года назад на том же участке бесхозные псы загрызли двух маралов и косулю. Неподалеку от восточного входа находятся дачи, поселок Базаиха. Предполагается, что собаки прибегают оттуда: брошенными хозяевами, устремляются в парк на поиски пропитания. На Столбах они не живут, являются проходными, отмечают сотрудники.

В 2018-2019-м годах в нацпарке обострилась проблема бродячих собак. Их стало больше в городе, соответственно, и на Столбах. Опасных животных замечают даже у центрального входа. По Лалетинской дороге бегут в скальный район. Причем это собаки с чипами, они уже прошли отлов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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