Красноярцы сдали полицейским больше 250 нарушителей

2 Март 2020 2020-03-02T09:40:15+03:00

В ГИБДД призывают не оставаться равнодушными, если на ваших глазах происходит неладное

Изменить размер текста: A A

Жители Красноярска помогают полиции ловить дорожных нарушителей. Снимают на телефоны, звонят в ГИББ и рассказывают, что происходит на их глазах. В результате благодаря неравнодушным очевидцам с начала 2020 года удалось задержать 262 нарушителя правил дорожного движения.

По словам представителей ГИБДД, как правило, горожане, оказавшиеся свидетелями, обращаются либо по номеру «телефона доверия», либо в дежурную часть полка ДПС. Кроме того, все больше сообщений приходит через социальные сети. Каждое из них проверяют инспекторы, устанавливают нарушителя и наказывают его.

КОНКРЕТНО

Если вы стали свидетелем нарушения, что делать?

О произошедшем на ваших глазах ЧП можно сообщать по телефону 112, отправить официальное обращение на официальном сайте МУ МВД России «Красноярское» или сообщение в группе в соцсетях. Главное – не оставаться в стороне!

ИСТОЧНИК KP.RU