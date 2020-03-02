Вызволить улетевшее в кювет авто в Красноярском крае помогли полицейские
На юге Красноярского края полицейские помогли водителю вытащить улетевшую в кювет машину. Это случилось во время рейда, который проводил начальник ОГИБДД МО МВД России «Минусинский» Александр Терпигорьев вместе с инспекторами.
В районе села Знаменка полицейские заметили автомобиль Honda, он съехал с дороги и застрял в снегу. Как оказалось, водитель потерял управление, и машина скатилась в кювет. Как ни пытался, вызволить ее самостоятельно мужчина не сумел. Благо, появились сотрудники МВД.
Инспекторы на время ограничили движение, остановили еще одно авто. И попросили у его водителя помочь с буксировкой. Вскоре «легковушку» вызволили из снежного плена и вернули на дорогу.
- Я и моя семья выражает огромную благодарность за оказанную помощь в сложной дорожной ситуации, майору полиции Александру Терпигорьеву и его коллегам. Сотрудники проявили высокие профессиональные качества и самое главное - внимание и человечность - в сложившейся ситуации. Огромное им спасибо! – водитель поблагодарил сотрудников дорожной полиции за помощь и продолжил свой путь.
ИСТОЧНИК KP.RU