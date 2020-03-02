2020-03-02T08:14:22+03:00
Происшествия

Обиженный мужчина в Норильске камнем разбил машину бывшей жены

Наколотил ущерба на 79 тысяч рублей
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Обиженный мужчина в Норильске камнем разбил машину бывшей жены. И попал на 160 часов обязательных работ.Обиженный мужчина в Норильске камнем разбил машину бывшей жены. И попал на 160 часов обязательных работ.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Житель Норильска (Красноярского края), обидевшись на бывшую жену, схватился за камень и разбил ее машину. О том, что теперь грозит «мстителю», рассказали в пресс-службе регионального главка.

Все произошло на улице Комсомольской, делятся полицейские. Во дворе дома мужчина заметил автомобиль Toyota, принадлежащий его экс-благоверной. Поскольку разрыв был тяжелым, в душе у него взыграло чувство мести.

- На почве личных неприязненных отношений мужчина повредил кузов автомобиля, - поясняют сотрудники МВД. – Нанес несколько ударов камнем. Сумма причиненного ущерба составила более 79 тысяч рублей.

В итоге на подозреваемого завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». На днях суд признал его виновным и назначил наказание - 160 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Изменились сроки подведения итогов в фотоконкурсе «Самая красивая мама – 2020!»
Бродячие собаки на Столбах под Красноярском загрызли самку марала
Красноярцы сдали полицейским больше 250 нарушителей
Вызволить улетевшее в кювет авто в Красноярском крае помогли полицейские
Обиженный мужчина в Норильске камнем разбил машину бывшей жены
Китайцы, африканцы и индусы преподают в детсадах и школах Красноярска
Красноярец прервал кругосветное путешествие из-за коронавируса
Красноярцы сообщают о массовой гибели бездомных собак
2 марта у православных красноярцев начался Великий пост
Ледоход в Красноярском крае начнется на две недели раньше
В Красноярском крае проснулись бабочки
В Красноярске неделю ищут пропавшего мужчину со шрамами на лбу
С отвесной скалы у Царь-рыбы под Красноярском спасли двоих туристов
Телефонный мошенник представился сотрудником банка и обманул женщину на 51 000
Полицейские остановили два полных мигрантов «резиновых» микроавтобуса
Красноярец вывел на прогулку двух своих собак и получил удар ножом
«Не во всем могу согласиться»: Александр Усс прокомментировал видео о «черном небе»
Школьный автобус с детьми попал в двойное ДТП: пострадали 5 человек
Красноярцы вышли на митинг против «черного неба» в городе
В Красноярске медицинские маски продают по норме – 2 упаковки в одни руки