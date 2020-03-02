2 Март 2020 2020-03-02T08:14:22+03:00

Обиженный мужчина в Норильске камнем разбил машину бывшей жены. И попал на 160 часов обязательных работ. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Житель Норильска (Красноярского края), обидевшись на бывшую жену, схватился за камень и разбил ее машину. О том, что теперь грозит «мстителю», рассказали в пресс-службе регионального главка.

Все произошло на улице Комсомольской, делятся полицейские. Во дворе дома мужчина заметил автомобиль Toyota, принадлежащий его экс-благоверной. Поскольку разрыв был тяжелым, в душе у него взыграло чувство мести.

- На почве личных неприязненных отношений мужчина повредил кузов автомобиля, - поясняют сотрудники МВД. – Нанес несколько ударов камнем. Сумма причиненного ущерба составила более 79 тысяч рублей.

В итоге на подозреваемого завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». На днях суд признал его виновным и назначил наказание - 160 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU