2020-03-02T07:52:48+03:00
Общество

Китайцы, африканцы и индусы преподают в детсадах и школах Красноярска

Полилингвальную форму обучения практикуют в нескольких учебных заведениях
Ася ЖУКОВА
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Кунтак Дутта из Индии вместе с учениками 45-й школы. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.Кунтак Дутта из Индии вместе с учениками 45-й школы. Фото: пресс-служба администрации Красноярска.
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В детских садах и школах Красноярска – интересное пополнение: педагоги из разных стран, Америки и Китая, Индии, Ганы и Сенегала, Великобритании, Франции и Германии, Словакии и Чехии, сообщили в пресс-службе главного управления образования.

Полилингвальными стали сразу несколько учебных заведений: школа № 45, лицеи № 6 и 9, детские сады № 306, 319 и 323, дошкольные учреждения гимназии «Универс». Кроме того, такю форму обучения хотят внедрить в детсады №14, 98, 110 и в те, что относятся к образовательному комплексу «Покровский».

Адама Ндао в детском саду "Ньютошка". Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

Адама Ндао в детском саду "Ньютошка". Фото: пресс-служба администрации Красноярска.

Событийная полилингвальность, если кто не знает, это общение в естественной среде. Когда дети играют, учатся, гуляют с иностранными педагогами. В результате у малышей развивается мышление, речь, коммуникативные способности. Они учатся находить общий язык с разными людьми, изучают традиции не только своего, но и других народов.

К слову, в Красноярске таких учителей уже с десяток. В детсаду «Ньютошка» - Адама Ндао из Сенегала. В дошкольном заведении № 306 - Джозоф Доусон из Ганы. В 319-м детсаду – американец Тимати Швалбе. В школе № 45 - Джордж Асаре из Ганы и Кунтак Дутта из Индии, оба дипломированные преподаватели английского, пять лет живут в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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