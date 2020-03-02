Красноярец прервал кругосветное путешествие из-за коронавируса

2 Март 2020 2020-03-02T07:20:39+03:00

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Автостопщик из Красноярска Михаил Голодок был вынужден прервать кругосветное путешествие из-за коронавируса. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

Михаил провел в пути почти полгода, увидел десятки стран, но продолжить приключение помешала мировая эпидемия.

- Меня не пугает коронавирус, но паника в мире и закрывающиеся на карантин двери вокруг - это, мягко говоря, не самые удачные условия для путешествия. В том числе, проблема есть уже на Канарах, без которых я не пересеку Атлантику, и в Южной Америке. Не говоря об Азии, - поделился молодой человек.

Всего он пробыл в дороге 155 дней, за это время «произошло огромное количество событий». Поэтому, пока есть время, Михаил решил начать писать книгу.

- Я всегда двигаюсь к цели, несмотря ни на что, - заключает он. – Одно точно знаю: вернусь на то же место, где остановился, и продолжу путь. А первым приключением будет пересечение океана.

ИСТОЧНИК KP.RU