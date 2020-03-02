2020-03-02T09:02:37+03:00
Происшествия

Красноярцы сообщают о массовой гибели бездомных собак

Рассказывают, что уже обнаружено примерно 20 трупов
Ася ЖУКОВА
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Красноярцы сообщают о массовой гибели бездомных собак. Фото: соцсети.Красноярцы сообщают о массовой гибели бездомных собак. Фото: соцсети.
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Красноярцы распространяют информацию о массовом убийстве бродячих собак. По данным очевидцев, в разных районах обнаружено около 20 трупов животных. Снимки публикуют в соцсетях.

Напомним, ситуация с бездомными собаками остается в Красноярске проблемой № 1. Этой зимой в городе нашли пять тел со следами укусов. Предварительная причина гибели людей – болевой шок и кровопотеря.

Рассказывают, что уже якобы обнаружено примерно 20 трупов. Фото: Афонтово.

Рассказывают, что уже якобы обнаружено примерно 20 трупов. Фото: Афонтово.

28 февраля в некоторых районах Красноярска был объявлен режим ЧС. Там начали патрулировать улицы. Главу «Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства» Евгения Петрюка, который должен был контролировать подрядчиков, занимающихся отловом, отправили под домашний арест.

И теперь пошли сообщения, что в городе стали убивать собак. Между тем представители администрации заявили: об организованном отстреле/травле бездомных животных не может идти и речи. Закон разрешает только отлов и стерилизацию. За убийство виновных могут наказать по статье «Жестокое обращение с животными».

Однако после недавних событий, связанных с гибелью людей, предположительно, после нападений собак, начались предложения о необходимости внести в закон изменения, разрешающие ликвидировать бездомных животных, если они представляют опасность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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