2 марта у православных красноярцев начался Великий пост
В понедельник, 2 марта, у православных красноярцев (и не только) начался Великий пост.
Он будет продолжаться 48 дней – до праздника Пасхи. В это время рекомендуется отказаться от употребления продуктов животного происхождения и вести духовную работу.
Накануне, 1 марта, в Прощеное воскресенье, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон обратился к верующим с архипастырским словом:
- Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа…
Великий пост, призванный почтить память последних дней Христа на Земле, мы начинаем с Прощеного воскресения. Потому что это простое, человеческое «прости», которое мы говорим своим близким, и ответствуя: «Бог простит!» - это первый шаг к спасению своих душ, ибо умение прощать - величайшая добродетель христианина.
Пост дается людям, чтобы они делали добро. Не только окружающим, но и самим себе. Чтобы они воспитывали добро в себе, учились побеждать свои недостатки и принимать недостатки других. Чтобы они могли доказать себе и Господу, что они могут стать лучше, что они достойны этого, и многое могут изменить в этой жизни и принять Евангельскую истину для своего спасения.
Поистине, пост - это время спасения, утверждения любви к жизни, самовоспитания. Это время, когда сердцем мы приближаемся к Господу и чувствуем Его в нашей жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU