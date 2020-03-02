2 марта у православных красноярцев начался Великий пост

2 Март 2020 2020-03-02T06:15:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 2 марта, у православных красноярцев (и не только) начался Великий пост.

Он будет продолжаться 48 дней – до праздника Пасхи. В это время рекомендуется отказаться от употребления продуктов животного происхождения и вести духовную работу.

Накануне, 1 марта, в Прощеное воскресенье, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон обратился к верующим с архипастырским словом:

- Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа…

Великий пост, призванный почтить память последних дней Христа на Земле, мы начинаем с Прощеного воскресения. Потому что это простое, человеческое «прости», которое мы говорим своим близким, и ответствуя: «Бог простит!» - это первый шаг к спасению своих душ, ибо умение прощать - величайшая добродетель христианина.

Пост дается людям, чтобы они делали добро. Не только окружающим, но и самим себе. Чтобы они воспитывали добро в себе, учились побеждать свои недостатки и принимать недостатки других. Чтобы они могли доказать себе и Господу, что они могут стать лучше, что они достойны этого, и многое могут изменить в этой жизни и принять Евангельскую истину для своего спасения.

Поистине, пост - это время спасения, утверждения любви к жизни, самовоспитания. Это время, когда сердцем мы приближаемся к Господу и чувствуем Его в нашей жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU