2 Март 2020 2020-03-02T05:56:50+03:00

Ледоход в Красноярском крае начнется на две недели раньше. Фото: Мария ЛЕНЦ

Март будет очень теплым, поэтому реки вскроются быстрее, чем обычно

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На две недели раньше начнется ледоход в Красноярском крае.

Март ожидается теплым, примерно около нуля (плюс/минус пять градусов), поэтому реки вскроются раньше, чем обычно, предупредили в официальном паблике городской администрации. Между тем сотрудники МЧС предупреждают жителей об опасности, которую может нести ледоход.

В это время запрещено:

- подходить близко к реке в местах затора льда;

- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;

- приближаться к ледяным заторам;

- отталкивать льдины от берега;

- измерять глубину водоема;

- ходить по льдинам и кататься на них;

- переправляться через реку.

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ИСТОЧНИК KP.RU