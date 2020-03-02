2020-03-02T05:56:50+03:00
Общество

Ледоход в Красноярском крае начнется на две недели раньше

Март будет очень теплым, поэтому реки вскроются быстрее, чем обычно
Ася ЖУКОВА
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Ледоход в Красноярском крае начнется на две недели раньше.Ледоход в Красноярском крае начнется на две недели раньше.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На две недели раньше начнется ледоход в Красноярском крае.

Март ожидается теплым, примерно около нуля (плюс/минус пять градусов), поэтому реки вскроются раньше, чем обычно, предупредили в официальном паблике городской администрации. Между тем сотрудники МЧС предупреждают жителей об опасности, которую может нести ледоход.

В это время запрещено:

- подходить близко к реке в местах затора льда;

- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;

- приближаться к ледяным заторам;

- отталкивать льдины от берега;

- измерять глубину водоема;

- ходить по льдинам и кататься на них;

- переправляться через реку.

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С тех пор, когда могучий Енисей перестал замерзать в пределах города, Мана осталась единственной рекой, которая радует нас каждую весну ледоходом. Специалисты говорят, что нынче это случилось раньше обычного – всему виной высокие температуры в марте и апреле (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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