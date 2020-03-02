Ледоход в Красноярском крае начнется на две недели раньше
На две недели раньше начнется ледоход в Красноярском крае.
Март ожидается теплым, примерно около нуля (плюс/минус пять градусов), поэтому реки вскроются раньше, чем обычно, предупредили в официальном паблике городской администрации. Между тем сотрудники МЧС предупреждают жителей об опасности, которую может нести ледоход.
В это время запрещено:
- подходить близко к реке в местах затора льда;
- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;
- приближаться к ледяным заторам;
- отталкивать льдины от берега;
- измерять глубину водоема;
- ходить по льдинам и кататься на них;
- переправляться через реку.
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ИСТОЧНИК KP.RU