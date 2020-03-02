2 Март 2020 2020-03-02T05:31:55+03:00

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С началом весны в Красноярском крае проснулись бабочки.

Об этом сообщили наши коллеги с телеканала ТВК. Сразу несколько фото ярких крапивниц прислали им из Козульского района.

- Вот это да! – поражаются местные жители. – Вышли из спячки строго по календарю, в начале марта, чудеса!

По словам специалистов, столь раннее пробуждение бабочек объясняется теплой зимой. А также тем, что несколько дней подряд было не пасмурно, а ясно. Между тем бабочкам, чтобы проснуться, как раз требуется солнце.

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Температурные качели: какая погода ожидает красноярцев в первую неделю весны

Погода в первую неделю весны в Красноярске будет переменчивой. По данным Гидрометцентра, в целом на неделе температура воздуха днем будет колебаться: то приближаться к 0 градусов, то опускаться до минус 7.

Итак, в понедельник, 2 марта, днем в Красноярске ожидается до минус 2 градусов, ночью - до минус 16. Облачно с прояснениями, осадков метеорологи не прогнозируют. Самым теплым днем на неделе станет вторник, 3 марта: днем столбики термометров поднимутся до плюс 2 градусов. Возможны осадки - дождь со снегом. Тепло сохранится также в среду и в четверг. Синоптики в эти дни обещают до плюс 1 градуса - днем. По ночам - минус 6-8 градусов. Дни будут пасмурными и облачными (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU