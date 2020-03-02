2 Март 2020 2020-03-02T05:15:17+03:00

В Красноярске неделю ищут пропавшего мужчину со шрамами на лбу. Фото: «Поиск пропавших детей – Красноярск».

Он перестал выходить на связь 24 февраля [фото]

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В Красноярске при неизвестных обстоятельствах исчез мужчина. О 32-летнем Сергее Коробейникове ничего неизвестно уже неделю, сообщили в обществе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- Сергей перестал выходить на связь с родственниками с 24 февраля нынешнего года, - говорят волонтеры. – Он проживает на Взлетке.

Особая примета - шрамы на лбу. Фото: «Поиск пропавших детей – Красноярск».

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, темно- русые волосы, карие глаза.

Особые приметы: на лбу два шрама в виде буквы «т», послеоперационные шрамы на шее и правом плече, родинка под правой бровью. На шее цепочка с обручальным кольцом.

Был одет: черная куртка, джинсы.

Если вы знаете, где находится пропавший, просим сообщить по одному из номеров: 8 (39145) 5-14-20 (дежурная часть, Лесосибирск) или 8-950-99-66-066 (волонтеры, круглосуточно).

Не оставайтесь равнодушными, от вас может зависеть жизнь человека!

ИСТОЧНИК KP.RU