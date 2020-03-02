2 Март 2020 2020-03-02T04:55:18+03:00

С отвесной скалы у Царь-рыбы под Красноярском спасли двоих туристов. Фото: Ася ЖУКОВА

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Двоих туристов сняли со скалы смотровой площадки «Царь-рыба» под Красноярском. Об этом случае рассказали в КГКУ «Спасатель».

Все произошло вчера, 1 марта. Туристы перебрались за ограждение видовки, вероятно, для того, чтобы сделать эффектные фото. А вернуться сами уже не смогли – снег подтаял, было очень сколько. Пришлось звонить спасателям. На то, чтобы вызволить людей, ушло два часа. Видимо, мужчины спустились довольно низко.

- С 15.18 до 17.15 – выезд по сообщению диспетчера ЕДДС Дивногорска, - комментируют в отряде. - Эвакуированы со скалы и спасены два человека.

В этот же день, 1 марта, спасатели выдвижного пункта нацпарка «Столбы» помогли попавшей в беду туристке. Она поскользнулась и упала в районе скалы «Дед», сломала правую лодыжку. Потерпевшей помогли спуститься, передали ее врачам «скорой помощи».

Напомним, череда серьезных ЧП в популярных местах отдыха красноярцев началась в минувшие выходные. Тогда со склона на Манской петле сорвались семь человек, они получили серьезные травмы – переломы и ушибы. На следующий день со скалы Голубка упали и разбились двое. Молодой человек погиб, девушка попала в реанимацию.

СПРАВКА «КП»

Смотровая площадка «Царь-рыба» - один из символов Красноярска, сюда приезжают тысячи людей. С этого места открываются красивые виды на Енисей и его берега. Площадка находится на 23-м километре трассы Красноярск – Дивногорск. Она оборудована на отвесной скале, высота которой 300 метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU