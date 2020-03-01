Телефонный мошенник представился сотрудником банка и обманул женщину на 51 000

1 Март 2020 2020-03-01T16:14:15+03:00

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Жительница Лесосибирска стала жертвой мошенника, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Схема, ставшая уже «классикой» у телефонных аферистов, 55-летнюю женщину не удивила: на ее телефон как-то позвонил мужчина, представился сотрудником службы безопасности банка и предупредил, что с ее счета якобы идет несанкционированное списание средств. Далее – по сценарию: мужчина предложил женщине перевести деньги на резервный счет, чтобы якобы сохранить их. Та поверила и перевела 51 000 рублей мощеннику…

В дежурную часть обратилась 55-летняя местная жительница с сообщением о совершенном в отношении нее мошенничестве.

- В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление лиц, причастных к совершению данного преступления. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в ГУ МВД по Красноярскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU