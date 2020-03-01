Полицейские остановили два полных мигрантов «резиновых» микроавтобуса

1 Март 2020 2020-03-01T10:17:19+03:00

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Сотрудники ГИБДД два «резиновых» микроавтобуса, которые перевозили мигрантов, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Автобусы (рузопассажирские фургоны «Мерседес»), как это чаще всего в таких случаях и происходит, переполненные. Рассчитаны они на 7 пассажиров, но в первом случае ехали 23 человека, во втором - 26. Водители (41-летний и 33-летний мужчины) - также выходцы из ближнего зарубежья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/763845" frameborder="0"></iframe> «Резиновые» автобусы.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- В ходе дальнейшего разбирательства полицейские установили, что на данных транспортных средствах передвигались жители ближнего зарубежья, которые направлялись на Дальний Восток на работу вахтовым методом, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе полиции региона. - В отношении водителей сотрудники ДПС составили административные материалы за управление транспортным средством при наличии неисправностей, нарушение правил перевозки пассажиров и за отсутствие полиса ОСАГО.

Водителей заставили отказаться от перевозки, а пассажиров - воспользоваться услугами легальных перевозчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU