Красноярец вывел на прогулку двух своих собак и получил удар ножом

1 Март 2020 2020-03-01T10:01:27+03:00

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Зоозащитники в социальных сетях распространили информацию о красноярце, которого ударили ножом во время выгула собак. Они несут вахту по вечерам в Ленинском и Кировском районах города, чтобы пресечь в случае чего незаконный отстрел, если он будет иметь место.

Произошло все в ночь на 28 февраля, сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в в региональном главке полиции. Мужчина вывел двух своих питомцев на прогулку около часу ночи, в районе домов по Мичурина, 4 - 8. На него напали и нанесли удар ножом в область бедра. Рана оказалась серьезной, и мужчину доставили в травматологию 7-й больницы. Поздний выгул животных владелец собак объяснил тем, что днем он не хотел нервировать мам с детьми. В полиции говорят, что нападение к собакам не имеет никакого отнощения.

- Между двумя мужчинами случился конфликт, который и привел к нанесению телесных повреждений, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - Причина конфликта устанавливается. По данному факту проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU