«Не во всем могу согласиться»: Александр Усс прокомментировал видео о «черном небе»

1 Март 2020 2020-03-01T07:39:04+03:00

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Федеральный журналист Алексей Пивоваров снял видео о «черном небе» Красноярска. Работу «Редакции» Пивоварова всю минувшую неделю обсуждали в городе – и кулуарно, в коридорах власти, и в социальных сетях. Прокомментировал выпуск «Редакции» и губeрнатор Красноярского края Александр Усс, сказав, что программу посмотрел на выходных. Комментарий появился в Инстаграме @uss_av, на «неофициальной странице губернатора Красноярского края».

- За короткое время, конечно, сложно разобраться во всех деталях проблемы, но профессионализм и деликатность Алексея и его команды позволили им показать достаточно объективную картину, - говорится на странице Усса в Инстаграме. – Когда-то (сейчас уже не помню, по какому поводу) Алексей Пивоваров брал у меня интервью. Судя по фильму об экологии Красноярска, время его не изменило. Не во всем с ним могу согласиться. Но глубина и интеллигентность, умение посмотреть на острую проблему глазами разных людей – этот фирменный пивоваровский стиль подкупает, как и прежде.

Губернатор заявил, что уже сейчас в Красноярске много делается для изменения экологической обстановки. Однако большую роль, на его взгляд, в решении проблемы все-таки играет федеральный центр.

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ИСТОЧНИК KP.RU