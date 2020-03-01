Школьный автобус с детьми попал в двойное ДТП: пострадали 5 человек
Школьный микроавтобус с детьми попал в ДТП в Красноярском крае. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в ГИБДД, авария произошла накануне днем. В ГАЗели, которая выехала из поселка Глинка, находилось 8 человек: четверо взрослых и четверо детей. На сорок первом километре трассы Шарыпово - Назарово автобус «догнал» водитель Volvo.
- От удара ГАЗель выехала на полосу встречного движения, - сообщает ГИБДД, - где столкнулась c внедорожником Toyota Range Rover.
Столкновение было практически лобовым. На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и «скорая». Помощь медиков потребовалась двум взрослым и трем ребятишкам. О тяжести травм и состоянии детей в ГИБДД не сообщили. Были ли пристегнуты пассажиры микроавтобуса ремнями безопасности также не сообщается. Водители в аварии не пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU