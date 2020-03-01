Красноярцы вышли на митинг против «черного неба» в городе

1 Март 2020 2020-03-01T05:54:37+03:00

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В Красноярске в субботу, 29 февраля, прошел митинг против «черного неба» в городе. Больше сотни человек вышли на мирный протест в сквер Космонавтов, чтобы выразить непримиримую позицию в отношении экологической ситуации. Люди в медицинских масках стояли с плакатами «Мы хотим дышать!» и «Красноярск задыхается».

Организаторы мероприятия говорят, что на этот раз пришло больше людей, чем они надеялись и могли ожидать. На митинге перед собравшимися выступали депутат Заксобрания края и экс-глава Счетной палаты Татьяна Давыденко. К слову, сами красноярцы явкой остались недовольны - в социальных сетях многие сетуют на то, что митинг собрали в выходной день и он совпал с праздником Масленицы. Именно поэтому, дескать, народу было не так много, как хотелось бы.

Добавим, что следующий митинг «За чистое небо» пройдет по плану 29 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU