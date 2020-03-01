В Красноярске медицинские маски продают по норме – 2 упаковки в одни руки

1 Март 2020 2020-03-01T05:24:03+03:00

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Ажиотаж в аптеках Красноярска начался еще в начале февраля – когда эпидемия коронавируса в Китае начала набирать обороты. Медицинские маски смели с полок аптек. В дело вмешались антимонопольщики, но, судя по всему, эффекта не много. Красноярцы жалуются на отсутствие медицинских масок на полках аптек, а там, где товар имеется, его продают по норме, сообщает Ньюслаб.

Житель краевого центра объехал 5 аптек – масок нигде не было в продаже. Повезло найти в шестой по счету. Но нужного количества масок мужчине и там не продали, ссылаясь на распоряжение руководства. Лимит - 2 упаковки по 5 масок в каждой. В аптечном интернет-магазине этого товара также нет.

Напомним, что Роспотребнадзор советует не контактировать с людьми, больными гриппом и ОРВИ. При симптомах гриппа или ОРВИ – обращаться к врачу. Чаще мыть руки и носить защитную маску (ее нужно менять каждые 3 часа).

ИСТОЧНИК KP.RU