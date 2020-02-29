2020-02-29T17:14:56+03:00
Общество

В Норильске сняли на видео, как любопытный песец забежал в здание аэропорта

В северном городе уже привыкли к выходкам этих хищников [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Норильске сняли на видео, как любопытный песец забежал в здание аэропорта. Стоп-кадр видеоВ Норильске сняли на видео, как любопытный песец забежал в здание аэропорта. Стоп-кадр видео
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В Норильске очевидцы сняли на видео, как любопытный песец забежал в здание аэропорта. Каким образом он пробрался в помещение, неизвестно. Может, прошмыгнул где-то через служебное помещение. Однако, очутившись в зале, растерялся и попытался было сбежать, а натолкнулся на прозрачные двери. Будем надеяться, что пассажиры и сотрудники аэропорта нашли способ выпустить белоснежного хищника на волю.

Песец в аэропорту Норильска. Видео: соцсети.

«Песцов в Норильске уже настолько много, что некоторые готовы бежать в аэропорт и лететь отсюда! Да что там, в каждом из нас живет маленький такой песец» - подписал видео администратор паблика «Новости Норильска», где оно и появилось.

В последние годы песцы зимой и в самом деле свободно приходят из тундры к людям. Их можно увидеть во дворах возле мусорных баков. А некоторые и вовсе попрошайничают – выпрашивают вкусности у прохожих.

Специалисты говорят: корма в тундре много. Основная пища песцов – лемминги. Но когда есть возможность найти легкое пропитание, песцы всегда предпочтут сделать это, чем охотиться на полевок под снегом. Тем не менее, напрямую контактировать с животными людям не стоит ради безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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