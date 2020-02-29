Ночная погоня от Красноярска до Железногорска: пьяный угонщик пытался удрать от ГИБДД

29 Февр. 2020 2020-02-29T15:27:08+03:00

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Настоящую погоню устроили накануне ночью сотрудники ГИБДД Красноярска. Началось все на проспекте Металлургов. Внимание наряда ДПС привлек ВАЗ-2106. Судя по манере движения, водитель наверняка был пьян. Однако на требование остановиться он наоборот прибавил газу и попытался скрыться. Патрульный автомобиль с включенной сиреной – за ним.

Нарушитель выехал на железногорскую трассу. К счастью, ночью движение там было относительно небольшим и удалось избежать столкновения с другими автомобилями. Наконец, ВАЗ доехал до контрольно-пропускного пункта и тут удача водителю изменила – на полном ходу он врезался в металлические ворота. Тут-то его и задержали. Им оказался 19-летний молодой человек. Причем водительских прав у него никогда не было, а сам автомобиль числился в угоне.

Результаты погони для любителя быстрой езды: штрафы за неповиновение сотрудникам ГИБДД, за выезд на встречку, за пьяную езду и без прав. И плюс уголовное дело – до 7 лет сообщают «Городские новости».

ИСТОЧНИК KP.RU