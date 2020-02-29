2020-02-29T15:27:08+03:00
Происшествия

Ночная погоня от Красноярска до Железногорска: пьяный угонщик пытался удрать от ГИБДД

Пока не врезался в металлические ворота КПП
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Пьяный угонщик пытался удрать от ГИБДД. Фото: пресс-служба ГИБДДПьяный угонщик пытался удрать от ГИБДД. Фото: пресс-служба ГИБДД
Изменить размер текста:

Настоящую погоню устроили накануне ночью сотрудники ГИБДД Красноярска. Началось все на проспекте Металлургов. Внимание наряда ДПС привлек ВАЗ-2106. Судя по манере движения, водитель наверняка был пьян. Однако на требование остановиться он наоборот прибавил газу и попытался скрыться. Патрульный автомобиль с включенной сиреной – за ним.

Нарушитель выехал на железногорскую трассу. К счастью, ночью движение там было относительно небольшим и удалось избежать столкновения с другими автомобилями. Наконец, ВАЗ доехал до контрольно-пропускного пункта и тут удача водителю изменила – на полном ходу он врезался в металлические ворота. Тут-то его и задержали. Им оказался 19-летний молодой человек. Причем водительских прав у него никогда не было, а сам автомобиль числился в угоне.

Результаты погони для любителя быстрой езды: штрафы за неповиновение сотрудникам ГИБДД, за выезд на встречку, за пьяную езду и без прав. И плюс уголовное дело – до 7 лет сообщают «Городские новости».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Норильске сняли на видео, как любопытный песец забежал в здание аэропорта
Ночная погоня от Красноярска до Железногорска: пьяный угонщик пытался удрать от ГИБДД
Власти Норильска ищут врачей и педагогов на высокую зарплату и готовы оплатить переезд
Жители Назарово почти на сутки остались без электричества из-за аварии
В Красноярском крае инвалид по зрению засудил обманувших его продавцов телефона
Жительница Норильска пыталась продать килограмм «синтетики»
В Туве 15-летний грабитель избил четвероклассника за гаражами
В красноярском зоопарке у пары тамаринов родился второй малыш
Куда отправится красноярский «Поезд здоровья» в марте
Завтра красноярцам предлагают бесплатно провериться на ВИЧ
Жителей Красноярска и края предупреждают об усилении ветра
Красноярцев пригласили на праздник варежки
В Красноярске сносят незаконные павильоны и алкоточки
Аэропорт Красноярска удвоил контроль пассажиров из-за коронавируса
Свидетели сообщили о падении крана в котлован с рабочими в Северном
В некоторых районах Красноярска ввели режим ЧС из-за агрессивных собак
Участницы фотоконкурса «Самая красивая мама – 2020!» показали самые трогательные моменты своей жизни
В Железногорске мужчина пять раз продал свое авто знакомым и сел на 12 лет
Врачи больницы, после выписки из которой избитый мальчик впал в кому, попали под уголовное дело
ВТБ отменяет все комиссии в мобильном банке 28 февраля
10 детей получили ожоги глаз от кварцевой лампы в школе Абакана
Единственный в Красноярске приют для бездомных хаски решили срочно разогнать
Красноярский депутат получил восемь лет строгого режима за взятку
Губернатор Красноярского края решил лично проверять лесосеки
В Красноярском крае клиенту удалось засудить нерасторопного риелтора
Масленица в Красноярске-2020: где и как перекроют подъезды к набережной
В Туве едва не сгорел заживо запертый в доме мужчина