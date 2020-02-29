2020-02-29T14:08:33+03:00
Общество

Власти Норильска ищут врачей и педагогов на высокую зарплату и готовы оплатить переезд

А также выплатить единовременное пособие
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Власти Норильска ищут врачей и педагогов на высокую зарплату и готовы оплатить переездВласти Норильска ищут врачей и педагогов на высокую зарплату и готовы оплатить переездФото: Мария ЛЕНЦ
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Не секрет, что на Севере существует дефицит медиков и педагогов. Норильск с населением в 180 тысяч человек в этом плане не исключение. В городе действует муниципальная программа по привлечению специалистов, обладающих дефицитными специальностями в здравоохранении, образовании, культуре и спорте.

Как следует из информации, опубликованной на официальном сайте заполярного города, мэрия готова гарантировать жилье для проживания, оплату расходов, связанных с переездом, для работника и его семьи. А еще единовременную материальную помощь в размере от 150 до 500 тысяч рублей (150 тысяч – среднему медперсоналу, 300 тысяч – учителям, преподавателям вузов, научным сотрудникам). Наибольшую сумму материальной помощи, полмиллиона, готовы выплатить врачам. А еще места в детских садикам и школах для детей сотрудников.

Информацию об условиях программы, перечне дефицитных специальностей, контактные номера телефонов и адреса электронной почты можно найти на официальном сайте города Норильска, либо обратившись в Управление по персоналу по телефону: (3919) 43-71-30 (доб. 1173, 1174, 1175, 1176).

ИСТОЧНИК KP.RU

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